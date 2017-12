KINK’s Year-End List of lists

We’ve had several requests for info on the music we play. So here are some lists you might find interesting. Happy New Year.

KINKS ARTISTS OF THE YEAR 2017 LIST

1. LUMINEERS

2. PORTUGAL. THE MAN

3. BECK

4. MONDO COZMO

5. WAR ON DRUGS

6. U2

7. HEAD AND THE HEART

8. THE NATIONAL

9. KINGS OF LEON

10 KIWANUKA, MICHAEL

KINKS SONGS OF THE YEAR 2017 LIST

1. PORTUGAL. THE MAN

Feel It Still

2. HEAD AND THE HEART

Rhythm & Blues

3. LUMINEERS

Angela

4. ARCADE FIRE

Everything Now

5. IMAGINE DRAGONS

Believer

6. KIWANUKA, MICHAEL

Cold Little Heart

7. SHARK, AMY

Adore

8. JOY, VANCE

Lay It On Me

9. SHEERAN, ED

Castle On The Hill

10. MOON TAXI

Two High

KINK TOP ARTISTS 2008 – 2017 LIST

1. U2

2. JOHN MAYER

3. COLDPLAY

4. DAVE MATTHEWS

5. SNOW PATROL

6. JACK JOHNSON

7. K.T. TUNSTALL

8. MODEST MOUSE

9. BECK

10. AMY WINEHOUSE

KINKS TOP ARTISTS 2000 – 2007 LIST

1. U2

2. DAVID GRAY

3. COUNTING CROWS

4. STING

5. TRACY CHAPMAN

6. DAVE MATTHEWS

7. TOM PETTY

8. R.E.M.

9. SHERYL CROW

10. NORAH JONES

KINKS ALL TIME BIGGEST ARTISTS LIST

1. ROLLING STONES

2. BEATLES

3. VAN MORRISON

4. TALKING HEADS

5. TOM PETTY/HEARTBREAKERS

6. U2

7. ERIC CLAPTON

8. R.E.M.

9. STEELY DAN

10. LED ZEPPELIN

11. FLEETWOOD MAC

12. JOHN MELLENCAMP

13. ELVIS COSTELLO

14. DIRE STRAITS

15. PINK FLOYD

16. NEIL YOUNG

17. GRATEFUL DEAD

18. JIMI HENDRIX

19. WHO

20. PRETENDERS

21. ELTON JOHN

22. STING

23. CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG

24. DAVE MATTHEWS BAND

25. COUNTING CROWS

26.BRUCE SPRINGSTEEN

27. PETER GABRIEL

28.PEARL JAM

29.POLICE

30.SHERYL CROW

Kink’s lists are based on airplay, listener surveys, KINK year-end charts and old research studies still lying around in studio closets.

For KINK’s all-time artist list, the years 1975, 1979 and 1998 are missing. Overall tally’s use all other year-end info from 1968 till 2017.